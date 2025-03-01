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«Наверное, нужно быть злее». Заварухин — о поражении «Автомобилиста» от «Металлурга»

«Наверное, нужно быть злее». Заварухин — о поражении «Автомобилиста» от «Металлурга»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Металлургом». Команда из Екатеринбурга проиграла со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 27:12 (5x5)     1:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 30:52 (5x5)     2:1 Рендулич (Михайлис) – 50:17 (5x5)     3:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 57:03 (5x5)    

«Быстрая игра, быстрый первый период, практически без пауз, хороший темп. Здорово пробивали борт, выходили из-под прессинга соперника, имели хорошие атаки, но не реализовали свои моменты. В третьем периоде достаточно расточительно сыграли по отношению к своим моментам, и за это соперник нас наказал.

Вратарь сыграл здорово. Я смотрел за его действиями — очень солидно. Наверное, нужно быть злее. В первом периоде, когда броски не реализовали, были броски от защитников, но не было трафика перед вратарём, и довольно-таки лёгкие шайбы он ловил. Честно скажу: хорошая игра, нам самим понравилась, но мы её проиграли, и это, конечно, не очень приятно как для нас, так и для наших болельщиков», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

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