«Наверное, нужно быть злее». Заварухин — о поражении «Автомобилиста» от «Металлурга»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с «Металлургом». Команда из Екатеринбурга проиграла со счётом 1:3.
«Быстрая игра, быстрый первый период, практически без пауз, хороший темп. Здорово пробивали борт, выходили из-под прессинга соперника, имели хорошие атаки, но не реализовали свои моменты. В третьем периоде достаточно расточительно сыграли по отношению к своим моментам, и за это соперник нас наказал.
Вратарь сыграл здорово. Я смотрел за его действиями — очень солидно. Наверное, нужно быть злее. В первом периоде, когда броски не реализовали, были броски от защитников, но не было трафика перед вратарём, и довольно-таки лёгкие шайбы он ловил. Честно скажу: хорошая игра, нам самим понравилась, но мы её проиграли, и это, конечно, не очень приятно как для нас, так и для наших болельщиков», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».
- 1 марта 2025
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