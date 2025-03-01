Московское «Динамо» победило «Куньлунь» в матче с девятью голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 6:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Сикура (дважды), Игорь Ожиганов, Павел Кудрявцев, Антон Слепышев и Егор Римашевский. Голы за «Куньлунь» на свой счёт записали Ярослав Лихачёв, Люк Локхарт и Цзян Фу.

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 60 матчей. «Куньлунь Ред Стар» находится на девятой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 57 очков за 61 игру.