Московское «Динамо» победило «Куньлунь» в матче с девятью голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 6:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5) 1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5) 1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5) 2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4) 3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5) 3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4) 4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5) 5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5) 6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Сикура (дважды), Игорь Ожиганов, Павел Кудрявцев, Антон Слепышев и Егор Римашевский. Голы за «Куньлунь» на свой счёт записали Ярослав Лихачёв, Люк Локхарт и Цзян Фу.
Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 60 матчей. «Куньлунь Ред Стар» находится на девятой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 57 очков за 61 игру.
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