ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав пятую победу кряду над нижегородской командой в КХЛ
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Кагарлицкий, Войнов) – 01:11 (5x4) 1:1 Гурьянов (Седов, Афанасьев) – 17:17 (5x5) 2:1 Нестеров (Фатеев, Исхаков) – 34:59 (5x5) 3:1 Седов (Гурьянов, Касселс) – 39:48 (5x5) 3:2 Артамонов (Атанасов, Линч) – 57:34 (6x5) 4:2 Гурьянов (Соркин) – 58:40 (en)
В составе ЦСКА заброшенные шайбы на свой счёт записали Денис Гурьянов (дважды), Никита Нестеров и Никита Седов. За «Торпедо» шайбами отметились Сергей Гончарук и Никита Артамонов.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 66 очков за 60 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2025
-
20:16
-
20:11
-
20:04
-
19:55
-
19:51
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
18:59
-
18:48
-
18:11
-
17:52
-
17:27
-
16:58
-
16:38
-
16:27
-
15:50
-
15:31
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:08
-
12:51
-
12:30
-
12:12
-
12:04
-
11:45
-
11:24
-
11:06
-
10:45
-
10:35