ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав пятую победу кряду над нижегородской командой в КХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2.

В составе ЦСКА заброшенные шайбы на свой счёт записали Денис Гурьянов (дважды), Никита Нестеров и Никита Седов. За «Торпедо» шайбами отметились Сергей Гончарук и Никита Артамонов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 66 очков за 60 игр.