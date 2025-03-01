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ЦСКА — Торпедо, результат матча 1 марта 2025, счёт 4:2, КХЛ 2024-2025

ЦСКА обыграл «Торпедо», одержав пятую победу кряду над нижегородской командой в КХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2.

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01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Кагарлицкий, Войнов) – 01:11 (5x4)     1:1 Гурьянов (Седов, Афанасьев) – 17:17 (5x5)     2:1 Нестеров (Фатеев, Исхаков) – 34:59 (5x5)     3:1 Седов (Гурьянов, Касселс) – 39:48 (5x5)     3:2 Артамонов (Атанасов, Линч) – 57:34 (6x5)     4:2 Гурьянов (Соркин) – 58:40 (en)    

В составе ЦСКА заброшенные шайбы на свой счёт записали Денис Гурьянов (дважды), Никита Нестеров и Никита Седов. За «Торпедо» шайбами отметились Сергей Гончарук и Никита Артамонов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 66 очков за 60 игр.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
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