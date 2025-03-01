Андрей Разин: наконец-то мы влезли в домашнее начало плей-офф, а то долго карабкались

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» (3:1).

«Хорошая игра, хороший темп, очень мало остановок, всё в движении: моменты, тактика. Всё на уровне плей-офф, игра понравилась. Хорошо, что выиграли, соперник хороший. Наконец-то мы влезли в домашнее начало плей-офф, а то долго мы карабкались. Надеюсь, на этом не остановимся.

«Автомобилист» начал активно… Потом два периода играли глубоко, потом побежали, когда мы выигрывали. Бежать и играть в давление — это намного опаснее, чем нарваться на атаку с ходу или на контратаку. Они раскрылись в конце, и мы были собранны, практически потерь не было. А то, что произошло с первым голом, бывает, не рассчитал хоккеист отскок, так бывает», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».