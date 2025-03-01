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Андрей Разин: наконец-то мы влезли в домашнее начало плей-офф, а то долго карабкались

Андрей Разин: наконец-то мы влезли в домашнее начало плей-офф, а то долго карабкались
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 27:12 (5x5)     1:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 30:52 (5x5)     2:1 Рендулич (Михайлис) – 50:17 (5x5)     3:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 57:03 (5x5)    

«Хорошая игра, хороший темп, очень мало остановок, всё в движении: моменты, тактика. Всё на уровне плей-офф, игра понравилась. Хорошо, что выиграли, соперник хороший. Наконец-то мы влезли в домашнее начало плей-офф, а то долго мы карабкались. Надеюсь, на этом не остановимся.

«Автомобилист» начал активно… Потом два периода играли глубоко, потом побежали, когда мы выигрывали. Бежать и играть в давление — это намного опаснее, чем нарваться на атаку с ходу или на контратаку. Они раскрылись в конце, и мы были собранны, практически потерь не было. А то, что произошло с первым голом, бывает, не рассчитал хоккеист отскок, так бывает», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

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