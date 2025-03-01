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СКА вошёл в состав команд Запада, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025

СКА вошёл в состав команд Запада, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025
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После домашней победы московского «Динамо» над «Куньлунем Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:3 СКА пополнил список клубов, которые сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5)     1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5)     1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5)     2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4)     3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5)     3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4)     4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5)     5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5)     6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)    

СКА провёл 60 игр и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 71 очко.

Напомним, ранее участие в плей-офф себе обеспечили следующие команды: «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», минское «Динамо», омский «Авангард» на Западе и «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Металлург» на Востоке.

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