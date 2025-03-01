СКА вошёл в состав команд Запада, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025

После домашней победы московского «Динамо» над «Куньлунем Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:3 СКА пополнил список клубов, которые сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025.

СКА провёл 60 игр и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 71 очко.

Напомним, ранее участие в плей-офф себе обеспечили следующие команды: «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», минское «Динамо», омский «Авангард» на Западе и «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Металлург» на Востоке.