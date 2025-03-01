СКА вошёл в состав команд Запада, которые сыграют в Кубке Гагарина — 2025
Поделиться
После домашней победы московского «Динамо» над «Куньлунем Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:3 СКА пополнил список клубов, которые сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5) 1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5) 1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5) 2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4) 3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5) 3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4) 4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5) 5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5) 6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)
СКА провёл 60 игр и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 71 очко.
Напомним, ранее участие в плей-офф себе обеспечили следующие команды: «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», минское «Динамо», омский «Авангард» на Западе и «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Металлург» на Востоке.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2025
-
20:16
-
20:11
-
20:04
-
19:55
-
19:51
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
18:59
-
18:48
-
18:11
-
17:52
-
17:27
-
16:58
-
16:38
-
16:27
-
15:50
-
15:31
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:08
-
12:51
-
12:30
-
12:12
-
12:04
-
11:45
-
11:24
-
11:06
-
10:45
-
10:35