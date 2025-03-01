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Кравец: каждый должен делать свою работу. Думаю, что некоторые просто не будут играть

Кравец: каждый должен делать свою работу. Думаю, что некоторые просто не будут играть
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5)     1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5)     1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5)     2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4)     3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5)     3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4)     4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5)     5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5)     6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)    

«Хорошо начали игру, забили хороший гол, такой уверенный первый период. Но во втором периоде некоторые игроки опять позволяют себе допустить индивидуальные ошибки, которые приводят к потерям шайбы в средней зоне, контратакам соперника и последующей игре в нашей зоне. Нехватка мастерства приводит к таким моментам.

Каждому игроку нужно делать свою работу и помогать команде чем ты умеешь и что ты умеешь хорошо делать. Если ты можешь бороться, то борись, а не обыгрывай в средней зоне и не теряй шайбу, после чего происходят опасные моменты. Понятно, что «Динамо» владело инициативой, создало много моментов, но нам нужно бороться и биться до конца.

За восемь секунд нельзя останавливаться и всё свалить на вратаря. К сожалению, такие моменты пытаемся поменять на протяжении всего сезона, но не всегда всё получается. Не могу сказать, что нам надо сделать выводы, потому что выводы все давно сделаны. Думаю, что с возвращением тех ребят, кто дисквалифицирован, другие просто не будут играть», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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