Кравец: каждый должен делать свою работу. Думаю, что некоторые просто не будут играть

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (3:6).

«Хорошо начали игру, забили хороший гол, такой уверенный первый период. Но во втором периоде некоторые игроки опять позволяют себе допустить индивидуальные ошибки, которые приводят к потерям шайбы в средней зоне, контратакам соперника и последующей игре в нашей зоне. Нехватка мастерства приводит к таким моментам.

Каждому игроку нужно делать свою работу и помогать команде чем ты умеешь и что ты умеешь хорошо делать. Если ты можешь бороться, то борись, а не обыгрывай в средней зоне и не теряй шайбу, после чего происходят опасные моменты. Понятно, что «Динамо» владело инициативой, создало много моментов, но нам нужно бороться и биться до конца.

За восемь секунд нельзя останавливаться и всё свалить на вратаря. К сожалению, такие моменты пытаемся поменять на протяжении всего сезона, но не всегда всё получается. Не могу сказать, что нам надо сделать выводы, потому что выводы все давно сделаны. Думаю, что с возвращением тех ребят, кто дисквалифицирован, другие просто не будут играть», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.