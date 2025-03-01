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Главный тренер «Куньлуня» высказался о двойной дисквалификации лидеров своей команды

Главный тренер «Куньлуня» высказался о двойной дисквалификации лидеров своей команды
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец поделился мнением о дисквалификации лидеров команды Яна Дрозга и Джозефа Душака по итогам матча с ЦСКА (0:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Полтапов (Уильямс) – 22:19 (5x5)     2:0 Каменев (Нестеров, Полтапов) – 44:56 (5x4)     3:0 Долженков – 50:52 (5x5)     4:0 Гурьянов (Касселс, Классон) – 51:35 (5x5)     5:0 Дроздов (Полтапов, Соркин) – 56:32 (5x4)     6:0 Нестеров (Соркин, Каменев) – 58:32 (5x4)    

«Знаете, по дисквалификации Душака, наверное, соглашусь. Он попал туда, куда не нужно попадать. Может быть, это было и не специально, но тут есть правило.

Что касается Дрозга, то я считаю, что это игровая ситуация, как говорят наши замечательные судьи. Без злого умысла он промахнулся и попал. Может быть, он и попал сильно, но в игре дали пять и дальше за это дисквалифицировать… Думаю, что можно было это и не делать. Но есть, кто просматривает, и кто это решает.

Конечно, таких удалений быть не должно. Теми удалениями мы тоже испортили себе игру. И, конечно, это были наши ведущие хоккеисты, которые постоянно играли. Их обоих нам сегодня не хватило», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, хоккеисты «Куньлуня» Ян Дрозг и Джозеф Душак получили один матч дисквалификации за игру высоко поднятой клюшкой и удар клюшкой соответственно.

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