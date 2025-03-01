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Кудашов – о победе московского «Динамо»: хорошо, что переломили традицию

Кудашов – о победе московского «Динамо»: хорошо, что переломили традицию
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Куньлунем» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5)     1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5)     1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5)     2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4)     3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5)     3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4)     4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5)     5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5)     6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)    

— Несмотря на счёт, соперник доставил нам много хлопот. Особенно в начале игры. Было много контратак, которые соперник проводил, создавая моменты. Слава богу, что вовремя проснулись, и, наверное, всё-таки контролировали игру. Хотя контратаки всё равно пропускали. Хорошо, что переломили эту традицию, когда после хороших игр выдавали одну сонную. Сегодня была та игра, что понравилась зрителям. Естественно, что нам не совсем, но зрителям понравилась.

– После памятного поражения от минского «Динамо» (0:5) вы на пресс-конференции сказали о не лучшем физическом состоянии своей команды и о том, что думаете о внесении изменений в тренировочный план. Спустя неделю можно ли говорить, что помогли внесённые изменения, если они вообще были, или всё вообще было не так остро, учитывая, насколько хороши в текущем моменте минчане?
— Давайте попробую ответить вам на всё по порядку. Минское «Динамо» действительно прошлось по всем нам, когда приехало в Москву. Они выглядели здорово, и остановить их было очень тяжело. Я действительно вам сказал про наше физическое состояние. Но вы знаете, это было один день. Бывает такое, что с утра обессилен, а на следующий день приходишь в норму.

Мы не поменяли ничего серьёзного. Да, сделали некоторые изменения в тренировочном процессе, но не глобальные. Поэтому здесь правильно сказать так: минское «Динамо» было готово очень прилично, а мы попали в такой день. Тяжело сейчас провести какую-то параллель. Может быть, была неправильная тренировка. Может быть, не тот настрой. Сейчас уже всё это заиграно, поэтому не станем копошиться, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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