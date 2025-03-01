В московском «Динамо» объяснили исчезновение Подъяпольского из заявки на последние матчи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Куньлунем» (6:3) объяснил, почему голкипер Владислав Подъяпольский не появляется в заявке в последних матчах.

— Мы обращали внимание на ситуацию с большинством. Если вы слышали мою пресс-конференцию, то я особо заострял внимание на этом. Сегодня забили, но всё равно оно далеко от идеала.

– Владислав Подъяпольский не появлялся в заявке в трёх последних матчах. Что с ним?

– И в четвёртом не появится. Вообще серию матчей будет играть Моторыгин. Подъяпольскому дадим возможность вздохнуть и отдохнуть. Он играл по 15 матчей. Ему надо перевести дух. Пока так. Сейчас надо дать сыграть серию Моторыгину, чтобы он тоже был готов к плей-офф, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.