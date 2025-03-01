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В московском «Динамо» объяснили исчезновение Подъяпольского из заявки на последние матчи

В московском «Динамо» объяснили исчезновение Подъяпольского из заявки на последние матчи
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Куньлунем» (6:3) объяснил, почему голкипер Владислав Подъяпольский не появляется в заявке в последних матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5)     1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5)     1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5)     2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4)     3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5)     3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4)     4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5)     5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5)     6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)    

— Мы обращали внимание на ситуацию с большинством. Если вы слышали мою пресс-конференцию, то я особо заострял внимание на этом. Сегодня забили, но всё равно оно далеко от идеала.

– Владислав Подъяпольский не появлялся в заявке в трёх последних матчах. Что с ним?
– И в четвёртом не появится. Вообще серию матчей будет играть Моторыгин. Подъяпольскому дадим возможность вздохнуть и отдохнуть. Он играл по 15 матчей. Ему надо перевести дух. Пока так. Сейчас надо дать сыграть серию Моторыгину, чтобы он тоже был готов к плей-офф, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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