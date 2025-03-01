«Я не успел среагировать и сообразить». Кудашов – о решении Ожиганова вручить шлем

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Куньлунем» (6:3) рассказал, как отреагировал на то, что капитан команды Игорь Ожиганов вручил ему золотой шлем в честь клубного рекорда.

– Сразу после шестого гола московского «Динамо» Курбан Лиъматов перекинул ногу через бортик, и было видно, что он готов выходить на лёд в следующей смене. Вы его успели предупредить, что он сейчас дебютирует при счёте 6:3, или он и сам понимал, что сейчас его время?

– Нет. По-моему, он начал готовиться, когда оставалось 14 минут до конца. Я его предупредил, чтобы он начинал готовиться, когда будет пауза. Единственное, я думал, что «Куньлунь» будет менять вратаря. Знаете, всё равно преимущество в две шайбы – это вроде бы и комфортный счёт, но он может привести к нервотрёпке в концовке. Поэтому я смотрел и ждал, что будет происходить. Когда Римашевский забил, уже всё стало понятно.

– При 6:3 вы пошли на неординарный шаг, оставив Дилана Сикуру на льду на всё время большинства. Хотели дать ему возможность сделать хет-трик?

– Ну да.

– Для вас это тоже важный момент?

– Это важно для любого игрока. Всё равно это так принято. Всегда приятно игроку и его партнёрам. Ну так заведено.

– В «Динамо» заведено ещё и так, что игрок, которому в раздевалке вручают золотой шлем, выходит в нём на следующую тренировку. Что вы будете делать с этим шлемом, ведь сегодня Игорь Ожиганов вручил его вам в честь клубного рекорда, который вы сегодня установили? И были ли вы удивлены решением Игоря?

– Вы знаете, на самом деле, я не успел среагировать и сообразить, потому что это внутреннее дело ребят. Шлем – это их дело. Не успел среагировать и вручить его дальше кому-то. Так получилось, что он у меня. Значит, постоит одну тренировку на лавке. А дальше передадим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.