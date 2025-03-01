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«Я не успел среагировать и сообразить». Кудашов – о решении Ожиганова вручить шлем

«Я не успел среагировать и сообразить». Кудашов – о решении Ожиганова вручить шлем
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Куньлунем» (6:3) рассказал, как отреагировал на то, что капитан команды Игорь Ожиганов вручил ему золотой шлем в честь клубного рекорда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5)     1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5)     1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5)     2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4)     3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5)     3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4)     4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5)     5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5)     6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)    

– Сразу после шестого гола московского «Динамо» Курбан Лиъматов перекинул ногу через бортик, и было видно, что он готов выходить на лёд в следующей смене. Вы его успели предупредить, что он сейчас дебютирует при счёте 6:3, или он и сам понимал, что сейчас его время?
– Нет. По-моему, он начал готовиться, когда оставалось 14 минут до конца. Я его предупредил, чтобы он начинал готовиться, когда будет пауза. Единственное, я думал, что «Куньлунь» будет менять вратаря. Знаете, всё равно преимущество в две шайбы – это вроде бы и комфортный счёт, но он может привести к нервотрёпке в концовке. Поэтому я смотрел и ждал, что будет происходить. Когда Римашевский забил, уже всё стало понятно.

– При 6:3 вы пошли на неординарный шаг, оставив Дилана Сикуру на льду на всё время большинства. Хотели дать ему возможность сделать хет-трик?
– Ну да.

– Для вас это тоже важный момент?
– Это важно для любого игрока. Всё равно это так принято. Всегда приятно игроку и его партнёрам. Ну так заведено.

– В «Динамо» заведено ещё и так, что игрок, которому в раздевалке вручают золотой шлем, выходит в нём на следующую тренировку. Что вы будете делать с этим шлемом, ведь сегодня Игорь Ожиганов вручил его вам в честь клубного рекорда, который вы сегодня установили? И были ли вы удивлены решением Игоря?
– Вы знаете, на самом деле, я не успел среагировать и сообразить, потому что это внутреннее дело ребят. Шлем – это их дело. Не успел среагировать и вручить его дальше кому-то. Так получилось, что он у меня. Значит, постоит одну тренировку на лавке. А дальше передадим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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