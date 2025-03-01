Ожиганов: «Динамо» получило по носу и собралось. Нужно было заставить себя работать больше

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о домашней победе над «Куньлунем» (6:3).

— На самом деле, вчера мы планово тренировались, согласно нашему расписанию, несмотря на ночное возвращение из Санкт-Петербурга. Что касается матча, то перед ним у нас были две очень тяжёлые игры, где было потрачено много сил и эмоций. Сегодня нужно было заставить себя работать ещё больше. В начале игры нас поддавили, но хорошо, что получили по носу и собрались.

– Что произошло во втором периоде, который получился настолько фестивальным?

– Наверное, для болельщиков он был классным. Но, конечно, когда ты забиваешь и тут же пропускаешь… Психология внутри немного надламывается. Лучше не допускать подобных вещей.

– Весь сезон у вас продолжается одна и та же история: отличные матчи с топ-командами, после чего просадка против клуба, не входящего в плей-офф. Настолько тяжело настраиваться?

– Знаете, мне не хочется признавать этого, но, наверное, в ваших словах есть доля правды. Когда ты хорошо проводишь две игры с большими командами, то где-то нужно уметь настроить себя на 100% и на такую игру. Если мы так начали, значит, настроились не так, как нужно, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.