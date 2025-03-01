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Ожиганов: «Динамо» получило по носу и собралось. Нужно было заставить себя работать больше

Ожиганов: «Динамо» получило по носу и собралось. Нужно было заставить себя работать больше
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о домашней победе над «Куньлунем» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лихачёв (Граовац) – 01:50 (5x5)     1:1 Сикура (Сизов) – 23:58 (5x5)     1:2 Локхарт (Ро, Кленденинг) – 24:46 (5x5)     2:2 Ожиганов (Рашевский, Комтуа) – 26:39 (5x4)     3:2 Сикура (Гусев, Уил) – 28:44 (5x5)     3:3 Фу (Локхарт, Лихачёв) – 34:29 (5x4)     4:3 Кудрявцев (Джиошвили, Чернов) – 34:54 (5x5)     5:3 Слепышев (Ильенко, Готовец) – 45:05 (5x5)     6:3 Римашевский (Ильенко) – 55:46 (3x3)    

— На самом деле, вчера мы планово тренировались, согласно нашему расписанию, несмотря на ночное возвращение из Санкт-Петербурга. Что касается матча, то перед ним у нас были две очень тяжёлые игры, где было потрачено много сил и эмоций. Сегодня нужно было заставить себя работать ещё больше. В начале игры нас поддавили, но хорошо, что получили по носу и собрались.

– Что произошло во втором периоде, который получился настолько фестивальным?
– Наверное, для болельщиков он был классным. Но, конечно, когда ты забиваешь и тут же пропускаешь… Психология внутри немного надламывается. Лучше не допускать подобных вещей.

– Весь сезон у вас продолжается одна и та же история: отличные матчи с топ-командами, после чего просадка против клуба, не входящего в плей-офф. Настолько тяжело настраиваться?
– Знаете, мне не хочется признавать этого, но, наверное, в ваших словах есть доля правды. Когда ты хорошо проводишь две игры с большими командами, то где-то нужно уметь настроить себя на 100% и на такую игру. Если мы так начали, значит, настроились не так, как нужно, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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