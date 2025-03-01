«Не знаю, какие могут быть вопросы». Капитан «Динамо» — об инциденте с игроками СКА

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов после победы над «Куньлунем» (6:3) прокомментировал эпизод с игроками СКА после матча, который состоялся 27 февраля и завершился победой московской команды со счётом 1:0.

– 34 минуты не могли реализовать большинство. Уже начали грузиться?

– Конечно, уже пошли разговоры о том, что нам нужно что-то делать с нашим большинством. И между собой разговаривали, что надо что-то отработать. Слава богу, что эта серия закончилась. Думаю, что дальше пойдёт полегче.

– После завершения матча со СКА в кадр трансляции попал момент, на котором Воробьёв тебе предъявлял какие-то претензии за тот эпизод с Алистровым. Да и некоторые другие игроки СКА были сильно недовольны. По крайней мере, нам вот так показалось. В чём они хотели тебя обвинить?

– Да это был юмор (улыбается). Я сказал Воробью, чтобы он нашёл момент, где бы я лежал и выпрашивал какое-то удаление. Он со мной согласился. И всё. Я подумал, что, может быть, со стороны не так очевидно было. Но потом посмотрел повтор. Не знаю, какие могут быть вопросы.

– Как пришла сегодня идея вручить золотой шлем своему главному тренеру? Наверное, первый раз так вручаете.

– Ну да. У меня же он нечасто бывает (смеётся). Тут просто так совпало. Сегодня Алексей Николаевич установил рекорд среди главных тренеров «Динамо». Всё так сошлось. Думаю, что, находись шлем у любого другого нашего игрока, он бы поступил так же, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.