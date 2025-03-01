«Колорадо» и «Рейнджерс» произвели крупный обмен с участием пяти хоккеистов

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял Райана Линдгрена и Джимми Веси в «Колорадо Эвеланш» на Кэлвина де Хаана, Юусо Пярссинена. Также «Рейнджерс» получили выбор во втором раунде драфта-2025 и пик в четвёртом раунде драфта-2025, а «Эвеланш» получили права на Хэнка Кемпфа. Об этом сообщает пресс-служба «Рейнджерс» на своём официальном сайте.

Линдгрен набрал 19 (2+17) очков в 54 играх при коэффициенте полезности «+1». На счету Веси 6 (4+2) очков в 33 играх. Кэлвин де Хаан отметился семью передачами в 44 матчах при полезности «-8». Пярссинен набрал 11 (4+7) очков в 37 играх. 22-летний Кемпф играет за Корнелльский университет в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).