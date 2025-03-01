Нестеров забивал на глазах Валиевой, Воробьёв спорил с арбитром. Яркие фото победы ЦСКА

1 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ЦСКА и «Торпедо». Московская команда одержала победу со счётом 4:2.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Торпедо» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе ЦСКА заброшенные шайбы на свой счёт записали Денис Гурьянов (дважды), Никита Нестеров и Никита Седов. За «Торпедо» шайбами отметились Сергей Гончарук и Никита Артамонов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 66 очков за 60 игр.