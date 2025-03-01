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Журналист RMNB раскритиковал удаление на Кучерове, после которого «Тампа» забила гол

Журналист RMNB раскритиковал удаление на Кучерове, после которого «Тампа» забила гол
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу «Тампы».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)    

Журналист сайта Russian Machine Never Breaks Иан Оланд отреагировал на удаление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, после которого «Тампа» открыла счёт в матче.

ВИДЕО

«Штраф Уилсону за подножку, который привёл к голу «Тампы» в большинстве, был слабым. Никита Кучеров, по сути, врезался в Уилсона и упал. Уилсон переставлял ноги», — написал Оланд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

На 18-й минуте встречи Митчелл Чаффи с передач Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова открыл счёт во встрече в большинстве.

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