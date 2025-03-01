Никита Кучеров стал вторым хоккеистом в сезоне НХЛ, отдавшим 60 ассистов
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Идёт второй период, гости выигрывают со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
На 18-й минуте Митчелл Чаффи открыл счёт во встрече с передач Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова. Для Кучерова этот ассист стал 60-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, российский нападающий стал вторым хоккеистом, преодолевшим отметку в 60 результативных передач, после Натана Маккиннона (68) из «Колорадо Эвеланш». Всего на счету Никиты 87 (27+60) очков в 55 матчах нынешнего сезона.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2025
-
23:26
-
23:22
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
22:26
-
22:12
-
21:52
-
21:08
-
20:48
-
20:38
-
20:34
-
20:16
-
20:11
-
20:04
-
19:55
-
19:51
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
18:59
-
18:48
-
18:11
-
17:52
-
17:27
-
16:58
-
16:38
-
16:27
-
15:50
-
15:31
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:17
-
14:00