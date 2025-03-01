Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров стал вторым хоккеистом в сезоне НХЛ, отдавшим 60 ассистов

Никита Кучеров стал вторым хоккеистом в сезоне НХЛ, отдавшим 60 ассистов
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Идёт второй период, гости выигрывают со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

На 18-й минуте Митчелл Чаффи открыл счёт во встрече с передач Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова. Для Кучерова этот ассист стал 60-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, российский нападающий стал вторым хоккеистом, преодолевшим отметку в 60 результативных передач, после Натана Маккиннона (68) из «Колорадо Эвеланш». Всего на счету Никиты 87 (27+60) очков в 55 матчах нынешнего сезона.

Материалы по теме
Видео
Журналист RMNB раскритиковал удаление на Кучерове, после которого «Тампа» забила гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android