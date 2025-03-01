Никита Кучеров стал вторым хоккеистом в сезоне НХЛ, отдавшим 60 ассистов

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Идёт второй период, гости выигрывают со счётом 1:0.

На 18-й минуте Митчелл Чаффи открыл счёт во встрече с передач Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова. Для Кучерова этот ассист стал 60-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, российский нападающий стал вторым хоккеистом, преодолевшим отметку в 60 результативных передач, после Натана Маккиннона (68) из «Колорадо Эвеланш». Всего на счету Никиты 87 (27+60) очков в 55 матчах нынешнего сезона.