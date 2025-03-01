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Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 1 марта 2025, счёт 7:4, НХЛ 2024-2025

23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одержать победу над «Нэшвиллом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). Победу одержали хозяева со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37     2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp)     3:0 Хорват (Ли) – 19:31     3:1 Сиссонс – 21:03     4:1 Нельсон – 22:38 (sh)     4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58     5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21     6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21     6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51     6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56     7:4 Сорокин – 59:48    

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Бо Хорват, Брок Нельсон (дважды) и Кейси Сизикас. За «Нэшвилл» шайбы на свой счёт записали Колтон Сиссонс, Марк Дель Гаизо и Коул Смит (дважды). На счету российского вратаря Ильи Сорокина 25 сейвов.

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