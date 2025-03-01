23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одержать победу над «Нэшвиллом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). Победу одержали хозяева со счётом 7:4.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Бо Хорват, Брок Нельсон (дважды) и Кейси Сизикас. За «Нэшвилл» шайбы на свой счёт записали Колтон Сиссонс, Марк Дель Гаизо и Коул Смит (дважды). На счету российского вратаря Ильи Сорокина 25 сейвов.