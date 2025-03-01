Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Победу одержали гости со счётом 3:1.

Капитан хозяев 39-летний нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала единственной для «Вашингтона». 31-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, она стала для Кучерова 60-й в текущем сезоне НХЛ. В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.