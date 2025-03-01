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Вашингтон Кэпиталз — Тамба-Бэй Лайтнинг, результат матча 1 марта 2025, счёт 1:3, НХЛ 2024-2025

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Победу одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Капитан хозяев 39-летний нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала единственной для «Вашингтона». 31-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, она стала для Кучерова 60-й в текущем сезоне НХЛ. В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.

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