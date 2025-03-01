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Александр Овечкин забил 884-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забил 884-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Для Овечкина эта шайба стала 884-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Тампа» выигрывает со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Таким образом, Александр Овечкин ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 10 шайб.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка за 58 матчей.

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