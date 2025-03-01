Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 10 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Для Овечкина эта шайба стала 884-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 10 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1598 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка за 59 матчей.