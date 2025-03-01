Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился голом в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). На него записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после отражённого броска Сорокиным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кроме Сорокина, в составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Бо Хорват, Брок Нельсон (дважды) и Кейси Сизикас. За «Нэшвилл» голы на свой счёт записали Колтон Сиссонс, Марк Дель Гаизо и Коул Смит (дважды).