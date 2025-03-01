Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился голом в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
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Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). На него записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после отражённого броска Сорокиным.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37 2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp) 3:0 Хорват (Ли) – 19:31 3:1 Сиссонс – 21:03 4:1 Нельсон – 22:38 (sh) 4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58 5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21 6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21 6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51 6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56 7:4 Сорокин – 59:48
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Кроме Сорокина, в составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Бо Хорват, Брок Нельсон (дважды) и Кейси Сизикас. За «Нэшвилл» голы на свой счёт записали Колтон Сиссонс, Марк Дель Гаизо и Коул Смит (дважды).
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