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Результаты матчей КХЛ на 1 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 1 марта 2025 года
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В субботу, 1 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей КХЛ 1 марта:

«Металлург» — «Автомобилист» — 3:1;
«Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар» — 6:3;
ЦСКА — «Торпедо» — 4:2.

После победы московского «Динамо» в матче с «Куньлунем» седьмым участником плей-офф от Западной конференции стал санкт-петербургский СКА.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 89 очков за 60 матчей. На первом месте в Восточной конференции располагается челябинский «Трактор», заработав 84 очка после 61 игры.

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