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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 10 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 10 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб. На счету Александра Овечкина 884 гола.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 60 матчей.

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