Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ 1 марта

Результаты матчей МХЛ 1 марта
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 1 марта, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей МХЛ 1 марта:

«Тайфун» — «Академия Михайлова» — 0:3;
«Амурские Тигры» — «Атлант» — 2:4;
«Спутник» — «Белые Медведи» — 1:12;
«Мамонты Югры» — «Ирбис» — 3:5.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 матчей. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (70).

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android