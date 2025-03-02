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В субботу, 1 марта, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей МХЛ 1 марта:

«Тайфун» — «Академия Михайлова» — 0:3;

«Амурские Тигры» — «Атлант» — 2:4;

«Спутник» — «Белые Медведи» — 1:12;

«Мамонты Югры» — «Ирбис» — 3:5.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 матчей. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (70).