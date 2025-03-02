В субботу, 1 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Результаты матчей ВХЛ 1 марта:
«Сокол» — ЦСК ВВС — 4:3;
«Горняк-УГМК» — «Южный Урал» — 1:0;
«Металлург» — «Дизель» — 4:2;
«Динамо-Алтай» — «Кристалл» — 4:2;
«Барс» — «Юнисон-Москва» — 1:4;
«Нефтяник» — «Динамо» Санкт-Петербург — 4:3 Б;
«Челны» — «СКА-Нева» — 1:2.
В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает «Динамо» Санкт-Петербург. Команда набрала 87 очков за 59 матчей. «Металлург» находится на второй строчке, заработав 86 очков. Тройку замыкает «Рубин» (84).