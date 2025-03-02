Овечкин сравнялся с легендарными Хоу и Селянне по голам за сезон для игрока 39+ лет

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» форвард Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

Как сообщает StatCentre, этот гол стал для 39-летнего Овечкина 31-м в сезоне. Благодаря этому нападающий «Вашингтона» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству шайб за регулярку для хоккеиста в возрасте 39+ лет. Александр сравнялся с канадским форвардом Горди Хоу (41), у которого был 31 гол в сезоне-1969/1970, и с финским нападающим Теэму Селянне (40), нанёсшим 31 точный бросок в чемпионате-2010/2011.

На второй строчке — Джонни Бьюсик (40), забросивший 36 шайб в сезоне-1975/1976. На первом месте находится Горди Хоу, у которого 39 голов в сезоне-1967/1968 в возрасте 39 лет и 44 точных броска в чемпионате-1968/1969 в 40 лет соответственно.