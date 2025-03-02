В НХЛ обновили дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтининг» (1:3) назвала новую дату, когда российский нападающий Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. В матче с «Тампой» Овечкин забросил одну шайбу.

Если учитывать его среднюю результативность в сезоне 2024/2025 (0,70 гола за игру), он сможет побить рекорд 3 апреля в матче с «Каролиной Харрикейнз». Если же учитывать его среднюю результативность за всю карьеру (0,60 гола за игру), то рекорд будет побит 11 апреля. В этот день «Вашингтон» также будет играть с «Каролиной».

Отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 10 шайб.

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