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Флорида – Калгари, результат матча 1 марта 2025, счет 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

23 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Калгари»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Гаджович (Грир, Шмидт) – 24:47     2:0 Родригес (Экблад, Беннетт) – 39:24     3:0 Самоскевич (Беннетт, Родригес) – 56:08    

В составе победителей забивали Джона Гаджович, Эван Родригес и Мэки Самоскевич. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

«Флорида» продлила победную серию до трёх матчей. «Калгари» потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Флорида» сыграет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Калгари» сыграет «Каролиной Харрикейнз».

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