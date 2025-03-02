23 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Калгари»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Джона Гаджович, Эван Родригес и Мэки Самоскевич. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

«Флорида» продлила победную серию до трёх матчей. «Калгари» потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Флорида» сыграет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Калгари» сыграет «Каролиной Харрикейнз».

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