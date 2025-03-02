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Питтсбург Пингвинз — Бостон Брюинз, результат матча 2 марта 2025, счёт 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Ассист Задорова на победный гол помог «Бостону» обыграть «Питтсбург». У Малкина — «-2»
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В ночь с 1 на 2 марта на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Гики) – 01:32     0:2 Лорей (Заха, Пастрняк) – 06:33 (pp)     1:2 Бовиллье – 54:01 (sh)     1:3 Койл (Задоров) – 59:19 (sh)     2:3 Ракелль (Раст, Кросби) – 59:38 (pp)    

В составе победителей голами отметились Давид Пастрняк (1+1), Мэйсон Лорей и Чарли Койл. Российский защитник гостей Никита Задоров отличился результативной передачей на победную шайбу команды. Форвард Георгий Меркулов голевых действий не совершил.

У хозяев голы забивали Энтони Бовиллье и Рикард Ракелль. В активе звёздного форварда Сидни Кросби голевая передача. Россиянин Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс» 2 марта. «Бостон» встретится в гостях с «Миннесота Уайлд» также 2 марта.

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