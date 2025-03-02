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Тренер «Вашингтона» высказался о поражении команды в матче с «Тампой»

Тренер «Вашингтона» высказался о поражении команды в матче с «Тампой»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«Я считаю, что это была хорошая игра. В плане обороны мы сделали достаточно, чтобы победить. Обе команды создали немного моментов, игра была довольно закрытой. Единственное, что можно было бы улучшить – это чуть лучше распоряжаться шайбой и реализовывать моменты раньше, а не только под конец игры.

Большую роль сыграли спецбригады. Но «Тампа» – одна из лучших команд в лиге, без сомнений. Мы играли с ними трижды в этом сезоне, и у них есть все: элитные игроки, великолепный вратарь, сбалансированный состав», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Единственный гол за «Вашингтон» в этом матче отметился российский нападающий Александр Овечкин.

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