Тренер «Вашингтона» высказался о поражении команды в матче с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я считаю, что это была хорошая игра. В плане обороны мы сделали достаточно, чтобы победить. Обе команды создали немного моментов, игра была довольно закрытой. Единственное, что можно было бы улучшить – это чуть лучше распоряжаться шайбой и реализовывать моменты раньше, а не только под конец игры.

Большую роль сыграли спецбригады. Но «Тампа» – одна из лучших команд в лиге, без сомнений. Мы играли с ними трижды в этом сезоне, и у них есть все: элитные игроки, великолепный вратарь, сбалансированный состав», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Единственный гол за «Вашингтон» в этом матче отметился российский нападающий Александр Овечкин.

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