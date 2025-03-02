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Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в 39+ лет

Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в 39+ лет
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» форвард Александр Овечкин, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), побил рекорд россиян по очкам в возрасте 39+ лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

В текущем сезоне 39-летний нападающий набрал уже 48-е очко в регулярном чемпионате. На счету Александра 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач. Таким образом, Овечкин показал лучший результат среди россиян в этом возрасте и старше среди россиян в истории НХЛ. Ранее подобное достижение принадлежало экс-форварду «Детройт Ред Уингз» Игорю Ларионову, в активе которого было 47 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству шайб за регулярку для хоккеиста в возрасте 39+ лет.

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