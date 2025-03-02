Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в 39+ лет

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» форвард Александр Овечкин, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), побил рекорд россиян по очкам в возрасте 39+ лет.

В текущем сезоне 39-летний нападающий набрал уже 48-е очко в регулярном чемпионате. На счету Александра 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач. Таким образом, Овечкин показал лучший результат среди россиян в этом возрасте и старше среди россиян в истории НХЛ. Ранее подобное достижение принадлежало экс-форварду «Детройт Ред Уингз» Игорю Ларионову, в активе которого было 47 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству шайб за регулярку для хоккеиста в возрасте 39+ лет.

Главные рекорды Александра Овечкина: