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Бобровский вышел на чистое второе место по «сухим» матчам среди россиян в истории НХЛ

Бобровский вышел на чистое второе место по «сухим» матчам среди россиян в истории НХЛ
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36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Гаджович (Грир, Шмидт) – 24:47     2:0 Родригес (Экблад, Беннетт) – 39:24     3:0 Самоскевич (Беннетт, Родригес) – 56:08    

В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Калгари Флэймз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 47-м в карьере. Таким образом, Сергей обошёл по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 740 игр.

В рейтинге российских вратарей по количеству шат-аутов Бобровский уступает теперь только Евгению Набокову, на счету которого 59 «сухих» в 697 матчах НХЛ.

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