Бобровский вышел на чистое второе место по «сухим» матчам среди россиян в истории НХЛ

36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Калгари Флэймз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 47-м в карьере. Таким образом, Сергей обошёл по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 740 игр.
В рейтинге российских вратарей по количеству шат-аутов Бобровский уступает теперь только Евгению Набокову, на счету которого 59 «сухих» в 697 матчах НХЛ.
Лучшие вратари российского хоккея:
- 2 марта 2025
-
02:47
-
02:26
-
02:14
-
02:09
-
01:53
-
01:32
-
01:13
-
00:47
-
00:33
-
00:26
-
00:14
- 1 марта 2025
-
23:26
-
23:22
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
22:26
-
22:12
-
21:52
-
21:08
-
20:48
-
20:38
-
20:34
-
20:16
-
20:11
-
20:04
-
19:55
-
19:51
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
18:59
-
18:48
-
18:11
-
17:52