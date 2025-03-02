Бобровский вышел на чистое второе место по «сухим» матчам среди россиян в истории НХЛ

36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Калгари Флэймз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 47-м в карьере. Таким образом, Сергей обошёл по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 740 игр.

В рейтинге российских вратарей по количеству шат-аутов Бобровский уступает теперь только Евгению Набокову, на счету которого 59 «сухих» в 697 матчах НХЛ.

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