Овечкин и Василевский признаны звёздами матча «Вашингтон» — «Тампа»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), который завершился в Вашингтоне в ночь с 1 на 2 марта мск. На счету Овечкина в этой игре единственная заброшенная шайба «Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
Статус первой звезды матча получил российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 20 бросков и пропустивший единственную шайбу от соотечественника, 39-летнего Овечкина. Второй звездой стал нападающий «Тампы» Гейдж Гонсалвес, забросивший одну шайбу.
Кроме того, в этой встрече голевой передачей отличился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Однако россиянин в число звёзд матча не вошёл.
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