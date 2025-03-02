Сорокин — о забитом голе в матче НХЛ: знал, что сделаю это раньше Шестёркина

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отреагировал на свой гол во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4).

«Я знал, что сделаю это раньше Игоря Шестёркина», – приводит слова Сорокина журналист Итан Сирс на личной странице в социальной сети X.

На Сорокина записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после отражённого броска Сорокиным.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Сорокин принял участие в 44 матчах, в среднем пропуская 2,79 гола за игру.

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