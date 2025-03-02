Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в марте в истории НХЛ

Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в марте в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), обновил личный рекорд по голам в марте в регулярке.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Шайба 39-летнего Овечкина стала для россиянина 155-й в этом месяце, что является абсолютным рекордом в истории НХЛ. При этом, капитан столичной команды провёл в марте 261 матч. У легендарного Уэйна Гретцки, долгие годы удерживавшего рекорд, 144 гола за 260 игр. На третьем месте по этому показателю располагается ещё один известный хоккеист — Горди Хоу. На его счету 141 шайба в 289 встречах.

Из действующих хоккеистов вторым после Овечкина в данном рейтинге идёт форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В общем списке бомбардиров в марте 37-летний канадец — 20-й со 104 шайбами.

Материалы по теме
Овечкин вновь сделал это! Забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Тампе»
Видео
Овечкин вновь сделал это! Забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Тампе»

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android