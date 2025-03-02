Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в марте в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), обновил личный рекорд по голам в марте в регулярке.

Шайба 39-летнего Овечкина стала для россиянина 155-й в этом месяце, что является абсолютным рекордом в истории НХЛ. При этом, капитан столичной команды провёл в марте 261 матч. У легендарного Уэйна Гретцки, долгие годы удерживавшего рекорд, 144 гола за 260 игр. На третьем месте по этому показателю располагается ещё один известный хоккеист — Горди Хоу. На его счету 141 шайба в 289 встречах.

Из действующих хоккеистов вторым после Овечкина в данном рейтинге идёт форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В общем списке бомбардиров в марте 37-летний канадец — 20-й со 104 шайбами.

Главные рекорды Александра Овечкина: