Овечкин — в двух очках от достижения 1600 баллов по «гол+пас» за карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), набрал, таким образом, 1598-е очко за свою карьеру в лиге.

Всего в активе 39-летнего Александра 884 заброшенные шайбы и 714 результативных передач в 1470 матчах в регулярках. По этому показателю он располагается на 11-м месте. Следующим хоккеистом, которого Овечкин может догнать в бомбардирской гонке является Джо Сакик, у которого 1641 (625+1016) очко.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков. У легендарного канадского нападающего было 894 гола и 1963 ассиста.

Главные рекорды Александра Овечкина: