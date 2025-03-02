Овечкин — в двух очках от достижения 1600 баллов по «гол+пас» за карьеру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), набрал, таким образом, 1598-е очко за свою карьеру в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
Всего в активе 39-летнего Александра 884 заброшенные шайбы и 714 результативных передач в 1470 матчах в регулярках. По этому показателю он располагается на 11-м месте. Следующим хоккеистом, которого Овечкин может догнать в бомбардирской гонке является Джо Сакик, у которого 1641 (625+1016) очко.
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 очков. У легендарного канадского нападающего было 894 гола и 1963 ассиста.
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Главные рекорды Александра Овечкина:
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