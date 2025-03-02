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Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Тампой»

Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Тампой»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:3). В этой встрече Овечкин забил гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«Я не думаю, что мы плохо сыграли в этом матче. Нам просто нужно сразу же вернуть свою игру. В следующем матче нам нужно дать ответ», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка. Команда проиграла три матча подряд. В следующей игре столичной клуб встретится с «Оттавой Сенаторз».

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