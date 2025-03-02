Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Тампой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:3). В этой встрече Овечкин забил гол.

«Я не думаю, что мы плохо сыграли в этом матче. Нам просто нужно сразу же вернуть свою игру. В следующем матче нам нужно дать ответ», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка. Команда проиграла три матча подряд. В следующей игре столичной клуб встретится с «Оттавой Сенаторз».

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