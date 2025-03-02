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Александр Овечкин оторвался от Никиты Кучерова в гонке российских снайперов сезона НХЛ

Александр Овечкин оторвался от Никиты Кучерова в гонке российских снайперов сезона НХЛ
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Таким образом, после данного матча в активе Овечкина стало 31 заброшенная шайба в текущем сезоне регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Так, капитан столичной команды упрочил первое место гонки российских снайперов сезона, оторвавшись от форварда «Тампы» Никиты Кучерова на четыре шайбы (27).

На третьей строчке находятся сразу два нападающих — Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — у них по 24 гола. На одну заброшенную шайбу меньше у Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Артемия Панарина («Нью-Йорк Рейнджерс»).

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