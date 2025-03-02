Александр Овечкин оторвался от Никиты Кучерова в гонке российских снайперов сезона НХЛ

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Таким образом, после данного матча в активе Овечкина стало 31 заброшенная шайба в текущем сезоне регулярки.

Так, капитан столичной команды упрочил первое место гонки российских снайперов сезона, оторвавшись от форварда «Тампы» Никиты Кучерова на четыре шайбы (27).

На третьей строчке находятся сразу два нападающих — Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — у них по 24 гола. На одну заброшенную шайбу меньше у Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Артемия Панарина («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Лучшие снайперы российского хоккея: