Стал известен лучший игрок февраля в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан первой звездой Национальной хоккейной лиги по итогам февраля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В феврале канадский форвард принял участие в восьми играх НХЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. «Колорадо» в это время выиграл пять матчей и трижды потерпели поражение.

Второй звездой месяца стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель, который в восьми матчах набрал 13 (7+6) очков. Третьей звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В его активе 12 (8+4) очков в восьми играх.

Напомним, в феврале Натан Маккиннон также стал лучшим игроком Турнира четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой. На этом турнире Маккиннон забросил четыре шайбы в четырёх матчах. Сборная Канады выиграла трофей.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: