Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времён
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд франшизы по количеству сезонов подряд с 60 голевыми передачами за сезон в регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
Напомним, для Кучерова ассист в выездном матче регулярки с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) стал 60-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, 31-летний форвард стал первым игроком в истории «Тампы» с тремя кряду сезонами с 60 и более результативными передачами.
Кроме того, Кучеров — стал вторым хоккеистом, преодолевшим отметку в 60 результативных передач, после Натана Маккиннона (68) из «Колорадо Эвеланш». Всего на счету Никиты 87 (27+60) очков в 55 матчах нынешнего сезона.
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