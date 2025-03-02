Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времён

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд франшизы по количеству сезонов подряд с 60 голевыми передачами за сезон в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, для Кучерова ассист в выездном матче регулярки с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) стал 60-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, 31-летний форвард стал первым игроком в истории «Тампы» с тремя кряду сезонами с 60 и более результативными передачами.

Кроме того, Кучеров — стал вторым хоккеистом, преодолевшим отметку в 60 результативных передач, после Натана Маккиннона (68) из «Колорадо Эвеланш». Всего на счету Никиты 87 (27+60) очков в 55 матчах нынешнего сезона.

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