Тренер «Вашингтона» высказался об игре Овечкина после его гола в матче с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина после его гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

«После перерыва он реализует свои моменты с очень высокой эффективностью. Я думаю, его игра, взаимодействие с партнёрами и наша команда в целом – будь то его звено или игра в большинстве – продолжат прогрессировать», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

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