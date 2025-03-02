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Тренер «Вашингтона» высказался об игре Овечкина после его гола в матче с «Тампой»

Тренер «Вашингтона» высказался об игре Овечкина после его гола в матче с «Тампой»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина после его гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«После перерыва он реализует свои моменты с очень высокой эффективностью. Я думаю, его игра, взаимодействие с партнёрами и наша команда в целом – будь то его звено или игра в большинстве – продолжат прогрессировать», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

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