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«Чикаго» обменял защитника Сета Джонса во «Флориду» на голкипера Спенсера Найта

«Чикаго» обменял защитника Сета Джонса во «Флориду» на голкипера Спенсера Найта
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«Чикаго Блэкхоукс» обменял защитника Сета Джонса и пик 4-го раунда драфта НХЛ 2026 года во «Флориду Пантерз» на голкипера Спенсера Найта и выбор в первом раунде драфта-2026. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Джонс сыграл в 42 матчах за «Чикаго», в которых набрал 27 (7+20) очков. Нынешний сезон стал четвёртым для американца в составе «Блэкхоукс» после его обмена из «Коламбус Блю Джекетс». За это время он так и не сыграл вместе с «ястребами» в плей-офф. Ранее хоккеист запросил у клуба обмен.

23-летний Спенсер Найт сыграл в 23 матчах нынешней регулярки за «Флориду», в которых отражал 90,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,40 и двух шат-аутах.

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