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Коламбус Блю Джекетс — Детройт Ред Уингз, результат матча 2 марта 2025, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол Воронкова и пас Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт». У Тарасенко — «-2»
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В ночь с 1 на 2 марта на льду «Огайо Стэдиум» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Матейчук (Дженнер, ван Римсдайк) – 25:31     1:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 33:06 (pp)     2:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 37:23 (pp)     3:1 Оливье (Дэнфорт) – 37:55     3:2 Кейн (Эдвинссон, Юханссон) – 43:34     3:3 Дебринкэт (Густафссон, Кейн) – 56:36     4:3 Дэнфорт (Астон-Риз, Проворов) – 57:43     5:3 Фантилли (Веренски, Дженнер) – 58:52    

В составе победителей голами отличились Дентон Матейчук, Адам Фантилли, Джастин Дэнфорт (1+1), Мэтью Оливье и российский форвард Дмитрий Воронков. Защитник Иван Проворов отдал голевую передачу. Нападающий Кирилл Марченко остался без голевых действий.

У гостей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (дубль) и Патрик Кейн (1+2). Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко результативными действиями не отличился.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 марта. «Детройт» встретится дома с «Каролина Харрикейнз» также 5 марта.

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