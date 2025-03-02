Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Воронкова и пас Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт». У Тарасенко — «-2»

В ночь с 1 на 2 марта на льду «Огайо Стэдиум» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Дентон Матейчук, Адам Фантилли, Джастин Дэнфорт (1+1), Мэтью Оливье и российский форвард Дмитрий Воронков. Защитник Иван Проворов отдал голевую передачу. Нападающий Кирилл Марченко остался без голевых действий.

У гостей шайбы забросили Алекс Дебринкэт (дубль) и Патрик Кейн (1+2). Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко результативными действиями не отличился.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 5 марта. «Детройт» встретится дома с «Каролина Харрикейнз» также 5 марта.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: