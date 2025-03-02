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«Мы не паникуем». Том Уилсон — о третьем подряд поражении «Вашингтона»

«Мы не паникуем». Том Уилсон — о третьем подряд поражении «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении своей команды во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), которое стало для его команды третьим подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«Три матча. Нам это не нравится, но у нас был стабильный сезон, так что будут и взлёты, и падения. Мы не паникуем. Мы обожаем нашу команду, и нам просто нужно найти способ вернуться на правильный путь», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Уилсона 45 (26+19) очков в 59 матчах за «Кэпиталз».

На данный момент «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции НХЛ с 84 очками с отрывом в семь баллов от идущей на второй строчке «Флориды Пантерз».

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