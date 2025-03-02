«Мы не паникуем». Том Уилсон — о третьем подряд поражении «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении своей команды во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), которое стало для его команды третьим подряд.

«Три матча. Нам это не нравится, но у нас был стабильный сезон, так что будут и взлёты, и падения. Мы не паникуем. Мы обожаем нашу команду, и нам просто нужно найти способ вернуться на правильный путь», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего Уилсона 45 (26+19) очков в 59 матчах за «Кэпиталз».

На данный момент «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции НХЛ с 84 очками с отрывом в семь баллов от идущей на второй строчке «Флориды Пантерз».