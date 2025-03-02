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Виннипег Джетс — Филадельфия Флайерз, результат матча 2 марта 2025, счёт 1:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

30 сейвов Федотова и буллит Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шайфли (Виларди, Коннор) – 09:58     1:1 Драйсдейл (Кейтс, Силер) – 23:48     1:2 Мичков – 65:00    

В составе хозяев шайбой в первом периоде отметился Марк Шайфли. У гостей гол во второй 20-минутке на счету Джейми Драйсдейла. В буллитной серии победу «Флайерз» принёс точный бросок 20-летнего россиянина Матвея Мичкова.

Российский голкипер «лётчиков» Иван Федотов отметился в этой встрече 30 сейвами.

«Филадельфия» набрала 62 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Виннипег» продолжает оставаться лучшей командой НХЛ, набрав 88 очков.

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