30 сейвов Федотова и буллит Мичкова принесли «Филадельфии» победу над «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).

В составе хозяев шайбой в первом периоде отметился Марк Шайфли. У гостей гол во второй 20-минутке на счету Джейми Драйсдейла. В буллитной серии победу «Флайерз» принёс точный бросок 20-летнего россиянина Матвея Мичкова.

Российский голкипер «лётчиков» Иван Федотов отметился в этой встрече 30 сейвами.

«Филадельфия» набрала 62 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Виннипег» продолжает оставаться лучшей командой НХЛ, набрав 88 очков.