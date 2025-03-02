Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал гол вратаря Сорокина в матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа, который в бытность игроком был вратарём, прокомментировал гол российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:4).
«Забить гол за свою карьеру было частью списка моих желаний. Я уверен, что он очень счастлив. И неважно, каким образом гол был забит», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, шайба была записана на Сорокина в результате того, что нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил её в свои пустые ворота в концовке встречи после отражённого броска россиянином.
Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Сорокина 44 матча, в которых он отражал 90,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,77 и трёх шат-аутах.
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