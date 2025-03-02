Реакция вратаря Ильи Сорокина на гол в ворота «Нэшвилла». Видео

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Его имя было внесено в протокол после того, как на последней минуте игры шайба оказалась в воротах соперников, когда нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил её в свои пустые ворота, отразив бросок Сорокина.

После заброшенной шайбы реакцию голкипера запечатлели камеры.

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Отметим, что Сорокин является вторым российским голкипером после Евгения Набокова в истории НХЛ, который забивал гол.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Сорокин принял участие в 44 матчах, в среднем пропуская 2,79 гола за игру.

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