Реакция вратаря Ильи Сорокина на гол в ворота «Нэшвилла». Видео
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Его имя было внесено в протокол после того, как на последней минуте игры шайба оказалась в воротах соперников, когда нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил её в свои пустые ворота, отразив бросок Сорокина.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37 2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp) 3:0 Хорват (Ли) – 19:31 3:1 Сиссонс – 21:03 4:1 Нельсон (Хольмстрём) – 22:38 (sh) 4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58 5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21 6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21 6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51 6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56 7:4 Сорокин – 59:48
После заброшенной шайбы реакцию голкипера запечатлели камеры.
Отметим, что Сорокин является вторым российским голкипером после Евгения Набокова в истории НХЛ, который забивал гол.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Сорокин принял участие в 44 матчах, в среднем пропуская 2,79 гола за игру.
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