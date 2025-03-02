Овечкин вновь оторвался от преследователей в списке лучших снайперов сезона у «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), записал в свой актив 31-й гол в текущем сезоне регулярки.

Благодаря данной шайбе Овечкин ещё дальше оторвался от преследователей и укрепил своё лидерство в статусе лучшего снайпера клуба в этом сезоне. У идущего на втором месте Тома Уилсона — 26 голов. На третьей строчке Алексей Протас — 23 шайбы.

Всего в активе 39-летнего Александра 884 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 10 голов.

Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина