Овечкин вновь оторвался от преследователей в списке лучших снайперов сезона у «Вашингтона»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), записал в свой актив 31-й гол в текущем сезоне регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
Благодаря данной шайбе Овечкин ещё дальше оторвался от преследователей и укрепил своё лидерство в статусе лучшего снайпера клуба в этом сезоне. У идущего на втором месте Тома Уилсона — 26 голов. На третьей строчке Алексей Протас — 23 шайбы.
Всего в активе 39-летнего Александра 884 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 10 голов.
Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина
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