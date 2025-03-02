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Овечкин вновь оторвался от преследователей в списке лучших снайперов сезона у «Вашингтона»

Овечкин вновь оторвался от преследователей в списке лучших снайперов сезона у «Вашингтона»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин, забивший гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), записал в свой актив 31-й гол в текущем сезоне регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Благодаря данной шайбе Овечкин ещё дальше оторвался от преследователей и укрепил своё лидерство в статусе лучшего снайпера клуба в этом сезоне. У идущего на втором месте Тома Уилсона — 26 голов. На третьей строчке Алексей Протас — 23 шайбы.

Всего в активе 39-летнего Александра 884 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 10 голов.

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