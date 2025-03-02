НХЛ признала Матвея Мичкова новичком месяца в феврале

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан НХЛ новичком месяца в феврале, сообщает пресс-служба лиги.

За прошедший месяц 20-летний Мичков набрал 10 (5+5) очков в семи играх за «лётчиков».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка. Матвей делит первое место по результативным баллам среди новичков сильнейшей лиги мира с 21-летним американским защитником «Монреаль Канадиенс» Лэйном Хатсоном.

Напомним, в выездной встрече регулярки с «Виннипег Джетс» (2:1 Б), которая прошла этой ночью, Мичков принёс своей команде победу, став единственным хоккеистом, реализовавшим буллит в послематчевой серии.