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НХЛ признала Матвея Мичкова новичком месяца в феврале

НХЛ признала Матвея Мичкова новичком месяца в феврале
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан НХЛ новичком месяца в феврале, сообщает пресс-служба лиги.

За прошедший месяц 20-летний Мичков набрал 10 (5+5) очков в семи играх за «лётчиков».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка. Матвей делит первое место по результативным баллам среди новичков сильнейшей лиги мира с 21-летним американским защитником «Монреаль Канадиенс» Лэйном Хатсоном.

Напомним, в выездной встрече регулярки с «Виннипег Джетс» (2:1 Б), которая прошла этой ночью, Мичков принёс своей команде победу, став единственным хоккеистом, реализовавшим буллит в послематчевой серии.

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