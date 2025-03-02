Макдэвид набрал 700 ассистов за карьеру. Меньше игр на это затратили лишь Гретцки и Лемье

Звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отличился результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:1). Записав в свой актив 700-й ассист в карьере.

Макдэвиду удалось сделать 700 ассистов за 699 матчей. Это третий результат в истории лиги по наименьшему затраченному количеству матчей на такое достижение. Меньше игр на покорение отметки в 700 ассистов затратили лишь Уэйн Гретцки — 478 и Марио Лемье — 579.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 22 гола и 53 ассиста в 54 матчах за клуб. Он занимает пятую строчку в гонке лучших бомбардиров регулярки.

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